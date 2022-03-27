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Володин рассказал о вступающих в силу в апреле законах

Спикер Госдумы Володин рассказал, что в апреле 2022 года вступят в силу новые законы

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ / ТАСС

Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о законах, которые вступят в силу в апреле 2022 года. Информация об этом появилась в его Telegram-канале в воскресенье, 27 марта.

Он напомнил, что в следующем месяце в России будут проиндексированы социальные пенсии на 8,6 процента. Кроме того, будет отменен НДФЛ с процентных доходов, полученных по вкладам в банках с 2011 по 2022 год. Также упростят процедуру ввода лекарств иностранного производства на российский рынок.

Спикер Госдумы напомнил, что в апреле начнут действовать законы о признании участников спецоперации на Украине ветеранами боевых действий и о поддержке граждан и бизнеса.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании за фейки о госорганах за рубежом.

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Варвара Кошечкина
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