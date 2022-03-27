В Испании задержали россиянку за мошенничество

Агентство EFE сообщило, что полиция Испании задержала россиянку за мошенничество

Национальная полиция Испании задержала женщину, которую разыскивают власти России по подозрению в мошенничестве на 1,4 миллиона евро. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на испанское агентство EFE.

По информации агентства, 57-летнюю женщину задержали в одном из отелей в автономном сообществе Валенсия. На арест россиянки был выдан европейский ордер. В ближайшее время ее ждет экстрадиция в Россию. Отмечается, что подозреваемой грозит до десяти лет тюрьмы.

Как выяснили правоохранители, в 2011 году женщина в качестве индивидуального предпринимателя заключила агентский договор со страховой компанией в России. Согласно документу, она должна была страховать физических и юридических лиц в обмен на вознаграждение. В течение следующих трех лет россиянка заключила более 42 тысяч контрактов, за которые она получила более 1,4 миллиона евро.

Из этой суммы россиянке полагалась комиссия в размере 160 тысяч евро. Остальные деньги она должна была перевести компании, однако этого не произошло. Как оказалось, женщина присвоила себе все средства. В январе 2020 года стало известно о том, что она покинула территорию России.