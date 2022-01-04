Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Россиянина заподозрили в крупном мошенничестве и задержали в Норвегии

Подозреваемого в мошенничестве россиянина задержали в норвежском аэропорту

Фото: Кристина Кормилицына / Коммерсантъ

Россиянина задержали в Норвегии по подозрению в мошенничестве в крупном размере. Его поймали в аэропорту Гардермуэн 29 декабря. Международный ордер на арест выдала Россия, сообщает газета Romerikes Blad.

Информация о задержанном поступила полиции Норвегии по линии Интерпола. По данным норвежского издания, в России мужчину подозревают в мошенничестве с фиктивными контрактами на сумму свыше 1,4 миллиона долларов. Следствие считает, что правонарушение он совершал будучи членом правления в фирме.

Задержанный проживает в Бельгии, а в Норвегию приехал на отдых. Мужчина находится в розыске с весны 2021 года. Полиция попросила суд отправить бизнесмена под стражу. Но суд отказал, указав на отсутствие доказательств вины задержанного. Как сообщила газета, российская сторона не передала документы, которые указывали бы на причастность мужчины к преступлению.

Сейчас решение суда обжаловано прокуратурой. Новое рассмотрение ходатайства состоится позже. Посольство России в Норвегии пока не комментировало задержание подозреваемого в крупном мошенничестве.

29 декабря стало известно о задержании в Турции россиянина с поддельным паспортом. Его заподозрили в связях с террористами. Личность гражданина России пока не раскрывается. Задержание прошло в аэропорту Анкары.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дамир Матюхин
Обсудить
Последние новости
Российская лыжница выиграла «Тур де Ски»
В российском регионе в квартире нашли тела четырех человек
Жириновский предупредил о терактах в России из-за НАТО на Украине
Украинский город остался без воды
Москвичей предупредили о надвигающейся метели и сильном снегопаде
В Казахстане участники «газовых» протестов прорвали оцепление полиции
Россиянина заподозрили в крупном мошенничестве и задержали в Норвегии
В казахстанский город направили военную технику на фоне «газовых» протестов
Сомелье посоветовал игристые вина до полутора тысяч рублей
Талибы создадут батальон смертников при армии
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter