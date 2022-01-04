Россиянина заподозрили в крупном мошенничестве и задержали в Норвегии

Россиянина задержали в Норвегии по подозрению в мошенничестве в крупном размере. Его поймали в аэропорту Гардермуэн 29 декабря. Международный ордер на арест выдала Россия, сообщает газета Romerikes Blad.

Информация о задержанном поступила полиции Норвегии по линии Интерпола. По данным норвежского издания, в России мужчину подозревают в мошенничестве с фиктивными контрактами на сумму свыше 1,4 миллиона долларов. Следствие считает, что правонарушение он совершал будучи членом правления в фирме.

Задержанный проживает в Бельгии, а в Норвегию приехал на отдых. Мужчина находится в розыске с весны 2021 года. Полиция попросила суд отправить бизнесмена под стражу. Но суд отказал, указав на отсутствие доказательств вины задержанного. Как сообщила газета, российская сторона не передала документы, которые указывали бы на причастность мужчины к преступлению.

Сейчас решение суда обжаловано прокуратурой. Новое рассмотрение ходатайства состоится позже. Посольство России в Норвегии пока не комментировало задержание подозреваемого в крупном мошенничестве.

29 декабря стало известно о задержании в Турции россиянина с поддельным паспортом. Его заподозрили в связях с террористами. Личность гражданина России пока не раскрывается. Задержание прошло в аэропорту Анкары.