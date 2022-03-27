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В МИД России высказались о биологической активности США на Украине

Захарова назвала «дьявольским планом» новую биологическую активность США на Украине

Фото: Пресс-служба МИД РФ / ТАСС

Биологическая активность США на территории Украины стала американским «дьявольским планом». Таким образом назвала новые данные о биолабораториях официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

В посте политик также привела разные даты из открытых источников, когда Соединенные Штаты вели работы в биолабораториях на Украине.

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Варвара Кошечкина
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