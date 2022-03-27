В МИД России высказались о биологической активности США на Украине
Захарова назвала «дьявольским планом» новую биологическую активность США на Украине
Биологическая активность США на территории Украины стала американским «дьявольским планом». Таким образом назвала новые данные о биолабораториях официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.
В посте политик также привела разные даты из открытых источников, когда Соединенные Штаты вели работы в биолабораториях на Украине.