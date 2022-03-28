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Глава Крыма заявил о готовности трудоустроить украинских беженцев

Сергей Аксенов заявил, что готов трудоустроить в Крыму беженцев из Украины

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Беженцев из Украины в Крыму готовы трудоустроить по тем специальностям, которые необходимы в республике. Об этом на совещании в региональном правительстве заявил глава Крыма Сергей Аксенов, его цитирует РИА Новости.

«Есть хорошие специалисты, которые хотели бы остаться. Много приезжают из Мариуполя. Мы готовы в этой ситуации специалистов, которые приезжают в статусе беженцев и ищут работу, трудоустроить по всем специальностям, которых не хватает на территории Республики Крым», — сказал глава республики.

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Он уточнил, что Крыму необходимы сотрудники медицинской, строительной и сельскохозяйственной сфер. По словам Аксенова, регион будет благодарен, если приехавшие из Украины захотят остаться работать.

Ранее Аксенов сообщил, что ситуация на границе Крыма с Украиной спокойная и контролируемая. Он отметил, что после ухода украинских войск исчезла напряженность, которая сохранялась вплоть до начала спецоперации на протяжении восьми лет.

В Россию из Украины и Донбасса прибыли более 472 тысяч человек, в их числе 98 тысяч детей. Эвакуация части жителей началась до начала российской спецоперации на Украине из-за обострения ситуации на линии соприкосновения в Донбассе.

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Анастасия Шейкина
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