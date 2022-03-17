Глава Крыма рассказал об обстановке на границе с Украиной

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что ситуация на границе Украины и Крыма спокойная

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил об обстановке на границе полуострова с Украиной в ходе интервью газете «Известия».

По словам Аксенова, ситуация на границе Крыма и Украины спокойная и контролируемая. Он отметил, что после ухода украинских войск исчезла напряженность, которая сохранялась вплоть до начала спецоперации на протяжении восьми лет.

При этом украинские националисты всегда были в Крыму маргинальным меньшинством, а после присоединения полуострова к России большинство из них «сбежали за Перекоп». Кроме того, глава республики отметил профессиональную и эффективную работу спецслужб. «Так что никакого роста активности нациков в Крыму не наблюдается», — рассказал он.

В этой же беседе Сергей Аксенов заявил, что у крымчан нет сожалений о выборе в сторону России. По его словам, крымчан пытаются наказать за их свободный выбор, что является проявлением лицемерия и русофобии.