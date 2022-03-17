Аксенов указал на отсутствие сожалений у жителей Крыма за присоединение к России

Глава Крыма Сергей Аксенов сказал, что у крымчан нет сожалений о выборе в сторону России

Глава Крыма Сергей Аксенов указал на отсутствие сожалений у жителей полуострова за присоединение к России в ходе интервью газете «Известия».

Как отметил Аксенов, крымчан пытаются наказать за их свободный выбор в сторону России, что является проявлением лицемерия, русофобии и тоталитарного подхода Запада. «Никаких сожалений о сделанном выборе у крымчан нет. Наоборот, с каждым годом все яснее, что это был единственно правильный и единственно возможный выбор, который позволил избежать большой крови», — сказал он.

По словам главы региона, уровень жизни жителей Крыма по сравнению с временами, когда полуостров входил в состав Украины, вырос. «Но даже не в этом дело. Крымчане много лет стремились в Россию не за материальными благами. Это цивилизационный выбор, выбор ценностей», — подчеркнул Аксенов. Он добавил, что люди «могут быть недовольны конкретными вещами», однако «на самое главное это никак не влияет».

Ранее Сергей Аксенов предрек туристический бум на полуострове и пообещал, что курортный сезон в республике состоится.