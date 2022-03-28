Лавров оценил шансы на договоренность между Россией и Украиной

Глава МИД России Лавров заявил, что шансы на договоренность между Москвой и Киевом есть

У России и Украины есть шансы на достижение договоренности в ходе переговоров. Так оценил перспективы переговорного процесса глава российского МИД Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Я все-таки вижу, что шансы на договоренность есть, потому что понимание грубейших многолетних ошибок наших западных партнеров, оно присутствует, хотя по понятным причинам они это вслух едва ли скажут», — рассказал дипломат.

Лавров также заявил о наличии у Москвы оснований полагать, что НАТО услышала озабоченности российской стороны по вопросам безопасности. «Мы хотим, чтобы НАТО вернулась к здравомыслию», — добавил он.

Ранее министр заявил, что переговоры между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским необходимы, но без ясности по ключевым для Москвы вопросам их организация невозможна. Переговоры делегаций сторон должны продолжиться в Стамбуле в ближайшие дни.