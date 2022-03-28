Лавров заявил о необходимости переговоров между Путиным и Зеленским

Глава МИД России Лавров заявил, что встреча Путина и Зеленского необходима

Переговоры между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским необходимы, но без ясности по ключевым для Москвы вопросам их организация невозможна. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Встреча [Путина и Зеленского] нужна, как только мы будем иметь ясность в отношении развязки по всем ключевым вопросам», — заявил глава российского МИД. Для российской стороны приоритетными остаются вопросы статусов Луганской и Донецкой народных республик, полуострова Крым, демилитаризации и денацификации Украины.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что пока не может говорить о прогрессе на переговорах России и Украины, однако он назвал важным тот факт, что их решено продолжить очно в Стамбуле. Как отметил пресс-секретарь президента, в настоящее время власти придерживаются линии на неразглашение каких-либо деталей, которые связаны с переговорами.