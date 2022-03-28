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Спорт

Президент баскетбольного ЦСКА рассказал о поступавших легионерам угрозах

Президент баскетбольного ЦСКА Андрей Ватутин рассказал о поступавших легионерам угрозах

Фото: Dmitry Golubovich / Globallookpress.com

Иностранным баскетболистам российских клубов поступали угрозы. Об этом «Матч ТВ» рассказал президент московского ЦСКА Андрей Ватутин.

«Торнике Шенгелии, литовским и польским легионерам российских клубов и их семьям поступали угрозы по телефону и в социальных сетях», — заявил Ватутин. Он добавил, что игрокам, скорее всего, сейчас неудобно говорить о том, из каких стран им угрожали.

Ватутин подчеркнул, что иностранные баскетболисты и их семьи всегда были в Москве в безопасности. «Наши болельщики относились к иностранцам с любовью и уважением, считали их родными, своими», — рассказал Ватутин.

2 марта ЦСКА покинули шесть легионеров, среди них грузинский форвард Шенгелия. В московском клубе уточнили, что это произошло по личным и семейным обстоятельствам.

Алексей Гусев
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