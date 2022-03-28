Российские разработчики разрешили скачивать свою игру на торрентах

Российская студия Four Quarters предложила скачать свою игру бесплатно на торрентах

Российская студия Four Quarters разрешила геймерам скачать их новую игру с торрентов бесплатно. Об этом сообщается в сообществе студии «ВКонтакте».

Так, 27 марта представители компании отреагировали на проблемы с доступом геймеров из России к платформам Steam и Nintendo eShop, где представлены игры для ПК и Nintendo Switch. В этой связи разработчики предложили пользователям скачать игру Loop Hero с торрент-обменников бесплатно.

«Когда все это закончится неизвестно, поэтому всем желающим в такие тяжелые времена можем только помочь поднять пиратский флаг», — говорится в сообщении студии. Авторы сообщения также пожелали геймерам приятной игры.

«Ребят, ну вы хоть донаты тогда откройте для того, чтоб вас могли поддержать деньгой», — предложил помочь разработчикам финансово пользователь под ником Егор Зл. «Мы справимся, спасибо, если есть такая возможность, лучше позаботьтесь о своих близких и друзьях», — ответили представители Four Quarters.

В конце марта стало известно, что цифровая площадка Steam остановила выплаты для разработчиков игр из России, Украины и Белоруссии. В сообщении от представителей компании говорилось, что начисление средств остановили «из-за текущей обстановки».