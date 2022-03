Steam прекратила выплаты разработчикам игр из России, Украины и Белоруссии

Steam приостановила выплаты создателям игр из России, Украины и Белоруссии

Цифровая площадка Steam остановила выплаты для разработчиков игр из России, Украины и Белоруссии. Об этом сообщает издание DTF.

Журналисты обратили внимание на сообщения создателей игр в Twitter. Один из пользователей продемонстрировал скриншот письма от Steam, посредством которого площадка уведомила его о прекращении выплат. В документе говорилось, что начисление средств остановили «из-за текущей обстановки». Представители сервиса также уточнили, что выплаты прекратили разработчикам из России, Украины и Белоруссии.

Инди-разработчики из указанных регионов в основном негативно восприняли решение компании. «Steam заблокировал платежи для разработчиков из России, Белоруссии и Украины. Какого черта», — написал в своем Twitter пользователь под ником Ivan Titov. Посетитель сервиса под ником Vlad Plotnikov попросил Steam «не ввязываться в это», так как блокировка выплат разработчикам является «не лучшей идеей».

Журналисты предположили, что решение Steam может быть вызвано ошибкой со стороны Valve.

В середине марта стало известно, что игры от Sony для ПК пропали из российской версии Steam. Популярные тайтлы издателя — God of War, Days Gone, Horizon Zero Dawn — исчезли из продажи.