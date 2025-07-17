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13:20, 17 июля 2025Наука и техника

Музыкальная терапия облегчила симптомы тяжелых неврологических заболеваний

FPSYT: Музыка снижает симптомы стресса и дезориентации у больных с деменцией
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Freepik

Новое исследование показало, что музыка может стать эффективным инструментом поддержки людей с деменцией в больничных отделениях. Ученые из Университета Англия Раскин и фонда NHS Cambridgeshire and Peterborough опробовали программу MELODIC — музыкальную терапию, встроенную в повседневный уход за пациентами. Результаты работы опубликованы в Frontiers in Psychiatry.

В рамках пилотного проекта на двух отделениях деменции работал штатный музыкальный терапевт. Для каждого пациента составляли индивидуальные музыкальные планы, а в клинические сессии включали пение, прослушивание или игру на музыкальных инструментах. Анализ данных показал легкое улучшение качества жизни пациентов и уменьшение выраженности симптомов стресса и дезориентации. При этом ни одного негативного инцидента, связанного с терапией, зафиксировано не было.

По словам авторов исследования, музыкальная терапия может стать безопасной альтернативой психотропным препаратам, которые часто применяются для снижения тревожности и агрессии у пациентов с деменцией. Программа была разработана совместно с врачами, исследователями и семьями пациентов, что помогло учесть реальные потребности отделений.

Исследователи считают, что такой формат можно масштабировать и внедрять в других больницах, чтобы улучшить жизнь пациентов и снизить нагрузку на персонал.

Ранее уже была выявлена польза музыки для подростков. Оказалось, активное обучение музыке — игра на инструментах, сочинение композиций, участие в ансамблях — заметно улучшает психическое здоровье и общее благополучие детей.

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