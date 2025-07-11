Выявлена удивительная польза занятий музыкой

RSME: Занятия музыкой улучшают психическое здоровье и общее благополучие детей

Изучение музыки может значительно улучшить психическое здоровье и общее благополучие детей и подростков. К такому выводу пришли исследователи из Университета Эдит Коуэн, проанализировав 30 научных работ о роли музыкального образования. Их обзор опубликован в журнале Research Studies in Music Education.

Ученые отмечают: в отличие от простого прослушивания музыки, именно активное обучение — игра на инструментах, создание композиций, участие в ансамблях — дает устойчивый положительный эффект. У школьников, регулярно занимающихся музыкой, улучшается самооценка, развивается эмоциональная устойчивость, появляется больше мотивации к учебе. Музыкальные занятия также способствуют укреплению дружеских связей и создают ощущение принадлежности к сообществу.

Особенно важным исследователи считают создание безопасной, вдохновляющей атмосферы на музыкальных занятиях. Именно такие условия способствуют самовыражению, развитию настойчивости и формированию позитивного отношения к себе и окружающим.

Авторы исследования призывают школы пересмотреть роль музыки в образовательной программе. Музыкальные занятия, по их мнению, должны восприниматься не как факультатив, а как необходимая часть развития ребенка наряду с физкультурой и социальными программами.

Ранее ученые показали, что музыка способна не только улучшать настроение, но и укреплять память — настолько, что ее применяют в терапии при деменции и болезни Альцгеймера.