Игры Sony исчезли из российского Steam

Sony ограничила возможность покупки своих игр в России

Российские геймеры не смогли приобрести игры от Sony для ПК. Об этом сообщает издание Player One.

Журналисты медиа обратили внимание на то, что игры от издателя PlayStation Studios оказались недоступны в российской версии цифровой площадки Steam. По словам авторов, игры исчезли из продажи, приобрести их невозможно, хотя страницы тайтлов доступны. Отмечается, что возможность покупки была ограничена для всех проектов студии Sony.

Так, российские пользователи не смогли приобрести популярные игры — God of War, Days Gone, Horizon Zero Dawn. Авторы заметили, что у последнего тайтла некоторое время была указана цена, однако затем информацию о стоимости убрали. Согласно данным сервиса SteamDB, цены на игры от Sony в Steam были изменены совсем недавно.

Авторы отметили, что на площадке Epic Games Store страницы с тайтлами от PlayStation Studios доступны, как и цены на цифровые продукты. Однако при покупке и оплате заказа у ряда пользователей возникли проблемы.

Ранее представители компании Sony Interactive Entertainment (SIE) заявили, что приостановят продажи игр и работу магазина PlayStation Store в России. «Подразделение Sony PlayStation заявляет, что приостановило поставки всего программного обеспечения и оборудования в Россию», — было отмечено в сообщении.