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18:26, 5 мая 2024Мир

Швейцария отказалась прервать закупку дефицитных снарядов ради Украины

Blick: Швейцария отказалась прервать закупку дефицитных снарядов ради Украины

Фото: Thomas Peter / Reuters

Швейцария отказалась прервать закупку снарядов для своих вооруженных сил ради того, чтобы Украина перестала ощущать дефицит боеприпасов, и не будет поставлять оружие Киеву. Об этом в интервью газете Blick сообщила президент страны Виола Амхерд.

По ее словам, ради оказания военной помощи Украине потребовалось бы пересмотреть закон «О чрезвычайном положении», чего швейцарские федеральные власти делать не намерены.

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«Закон "О чрезвычайном положении" не обсуждался. К праву на чрезвычайную ситуацию можно прибегнуть только в случае крайней необходимости, как, например, во время кризиса, вызванного COVID-19. В настоящее время парламент обсуждает поправку к закону о военном имуществе», — сказала она.

Амхерд почеркнула, что Швейцария продолжит пополнять свои арсеналы новыми боеприпасами, несмотря на снарядный голод в украинской армии.

Ранее стало известно, что Швейцария пригласила Китай, Индию, Бразилию и ЮАР на саммит по мирному урегулированию конфликта на Украине.

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      Виктория Кондратьева
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