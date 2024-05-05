Blick: Швейцария отказалась прервать закупку дефицитных снарядов ради Украины

Швейцария отказалась прервать закупку снарядов для своих вооруженных сил ради того, чтобы Украина перестала ощущать дефицит боеприпасов, и не будет поставлять оружие Киеву. Об этом в интервью газете Blick сообщила президент страны Виола Амхерд.

По ее словам, ради оказания военной помощи Украине потребовалось бы пересмотреть закон «О чрезвычайном положении», чего швейцарские федеральные власти делать не намерены.

«Закон "О чрезвычайном положении" не обсуждался. К праву на чрезвычайную ситуацию можно прибегнуть только в случае крайней необходимости, как, например, во время кризиса, вызванного COVID-19. В настоящее время парламент обсуждает поправку к закону о военном имуществе», — сказала она.

Амхерд почеркнула, что Швейцария продолжит пополнять свои арсеналы новыми боеприпасами, несмотря на снарядный голод в украинской армии.

Ранее стало известно, что Швейцария пригласила Китай, Индию, Бразилию и ЮАР на саммит по мирному урегулированию конфликта на Украине.