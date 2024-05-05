Швейцария понадеялась на участие Китая в саммите по Украине

Blick: Швейцария пригласила на саммит по Украине Китай, Индию, Бразилию и ЮАР

Швейцария пригласила Китай, Индию, Бразилию и ЮАР на саммит по мирному урегулированию конфликта на Украине, который пройдет в июне на курорте Бюргеншток. Надежду на участие этих стран в конференции выразила президент страны Виола Амхерд, сообщает издание Blick.

«Мы разослали приглашения только на этой неделе. У меня есть надежда, что будет активное участие стран», — заявила она.

По словам президента, вероятность того, что Пекин, Бразилиа, Нью-Дели и Кейптаун примут приглашение на конференцию, есть.

Ранее Бразилия усомнилась в необходимости проведения мирной конференции по Украине. Отмечается, что руководство латиноамериканской страны смущает отсутствие на саммите российской стороны.