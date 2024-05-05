На Пасху ВСУ атаковали российские позиции плюшевым зайцем

Mash: ВСУ атаковали позиции ВС России у Часова Яра плюшевым зайцем на шаре

Вооруженные силы Украины атаковали позиции российских военных у Часова Яра при помощи неуправляемого плюшевого зайца на гелиевом шаре. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Пасхальную «беспилотную разработку» сбили российские военные, уточняет издание.

Отмечается, что внутри плюшевой игрушки бойцы ВС России обнаружили 75 граммов тротила и детонатор с гироскопом. Аппарат работал на силе ветра и должен был травмировать того, кто возьмет зайца в руки.

Ранее экс-генерал польской армии Вальдемар Скшипчак прокомментировал идею Киева использовать воздушные шары с минами. По его мнению, расчет ВСУ заключается в том, что российская сторона будет стрелять по ним средствами противовоздушной обороны, однако назвал эту идею неудачной.