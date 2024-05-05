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18:10, 5 мая 2024Путешествия

Туристка оступилась на горной тропе и упала со скалы высотой 214 метров

20-летняя туристка оступилась на горной тропе и упала с высоты 214 метров

Фото: Alioune Thiam / Unsplash

Девушка оступилась на горной тропе и упала со скалы Мохер высотой 214 метров в графстве Клэр, Ирландия. Об этом пишет The Mirror.

По данным издания, предположительно, 20-летняя туристка потеряла равновесие при ходьбе и упала с возвышенности в воду. Ее тело извлекли из воды службами экстренной помощи.

«Гарда и службы экстренной помощи провели операцию после сообщений об инциденте в Клиффс Мохер сегодня днем», — заявил представитель национальной полицейской службы и службы безопасности Ирландии.

Ранее в мае турист сорвался с обрыва в горах российского региона и попал в реанимацию. Инцидент произошел с россиянином из Саратова 30 апреля. Отдыхавший в стране мужчина упал с высоты примерно 30 метров.

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      Екатерина Ештокина
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