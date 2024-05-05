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18:29, 5 мая 2024Россия

В России высказались о красных линиях НАТО для вступления в украинский конфликт

Сенатор Карасин назвал красные линии НАТО в вопросе Украины подменой понятий

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

В вопросе красных линий, связанных с возможным вступлением в украинский конфликт, НАТО использует подмену понятий, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Такое мнение он высказал в разговоре с «Лентой.ру».

Это пример информационной подмены понятий. На самом деле НАТО давным-давно перешагнуло все красные линии межгосударственных отношений, которые составляли костяк системы безопасности в Европе и мире. Вся эта натовская кампания по наступлению на Россию, по попыткам удавить ее, принизить ее, ограничить ее в действиях уже неоднократно использовалась в медийном пространстве — и красные линии, и запреты

Григорий Карасинроссийский сенатор

«На самом деле красные линии НАТО давно преодолены. Эти красные линии заключаются в том, что за последние 30 лет враждебный нам военно-политический блок продвинулся от границ, которые разделяли ФРГ и ГДР, к границам Российской Федерации. Не мы двигались к ним, а они двигались к нам, и, придвинувшись, использовали Украину в качестве игровой площадки и найма соответствующих сил на Украине, чтобы воевать против всего русского — против истории, против языка, против культуры, и это все продолжается. Поэтому рассуждение НАТО насчет красных линий цинично и вызывает чувство легкого негодования», — сказал сенатор.

Как пишет итальянская газета La Repubblica, НАТО в конфиденциально установило как минимум две красные линии, при нарушении которых альянс может вступить в российско-украинский конфликт.

Первая из них связана с прямым или косвенным вмешательством третьей стороны в боевые действия. В частности, речь идет о том, если Москва прорвет оборону на северо-западе Украины, и к СВО присоединится Минск. Вторая красная линия связана с провокацией против стран Балтии, Польши или атака на Молдавию. При этом, отмечает La Repubblica, это может быть не только вторжение, но и «военный выпад с целью проверить реакцию Запада».

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