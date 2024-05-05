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18:32, 5 мая 2024Спорт

«Динамо» обыграло аутсайдера и стало лидером РПЛ

«Динамо» победило «Сочи» со счетом 3:2 и стало лидером РПЛ

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Московское «Динамо» одержало победу над «Сочи» в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Москве на стадионе «ВТБ Арена» и завершилась со счетом 3:2. На 53-й минуте счет открыл нападающий хозяев Константин Тюкавин. На 83-й минуте счет сравнял форвард Сауль Гуарирапа. Через две минуты вновь вывел «Динамо» вперед полузащитник Бителло. На 90-й минуте счет сравнял хавбек сочинцев Игнасио Сааведра. На пятой добавленной минуте окончательный счет во встрече установил полузащитник Муми Нгамале.

Таким образом, после 27 матчей «Динамо» промежуточно лидирует турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков. «Сочи» является аутсайдером РПЛ и располагается на последнем 16-м месте, имея в активе 20 очков.

В следующем матче «Оренбург» примет «Пари Нижний Новгород» 12 мая. «Динамо» сыграет на выезде с калининградской «Балтикой» днем ранее.

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      Анастасия Борисова
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