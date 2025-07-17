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13:18, 17 июля 2025Экономика

Стало известно о масштабной кибератаке на сеть алкомаркетов «Винлаб»

Novabev Group заявила о масштабной кибератаке на «Винлаб» с требованием выкупа
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: DC Studio / Shutterstock / Fotodom

Компания Novabev Group заявила о «беспрецедентной кибератаке» хакеров на сеть алкомаркетов «Винлаб». Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.

Там говорится о том, что атака была масштабной и скоординированной. «В результате инцидента была временно нарушена работоспособность части IT-инфраструктуры, что отразилось на доступности некоторых сервисов и инструментов», — говорится в сообщении. После этого хакеры вышли на связь и потребовали выкуп. «Компания придерживается принципиальной позиции неприятия любых форм взаимодействия с киберпреступниками и категорически отказывается от выполнения их требований», — констатировали в Novabev Group.

В компании добавили, что стараются решить проблему в кратчайшие сроки и заверили, что персональные данные клиентов не пострадали.

Ранее стало известно, что сеть «Винлаб» приостановила свою работу по всей территории России. Фирменные магазины закрыты уже несколько дней. Причиной сбоя стал масштабный взлом внутренних серверов компании.

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