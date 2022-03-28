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Huawei назвала способ выжить под санкциями

В Huawei рассказали, что для выживания компании нужно увеличить стратегические инвестиции

Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

Топ-менеджеры Huawei рассказали, какие шаги нужно предпринять, чтобы компания не прекратила существование. Об этом сообщает китайское издание ITHome.

Способы выжить в условиях санкций со стороны США руководители Huawei назвали 28 марта, в ходе отчетной конференции по итогам 2021 года. Председатель правления корпорации Го Пин заявил, что в компании нужно увеличивать объемы стратегических инвестиций.

По словам Пина, Huawei необходимо развиваться в трех направлениях — теоретические прорывы, архитектурная реконструкция и реконструкция программного обеспечения. В руководстве компании заметили, что Huawei переживает новый этап промышленной реконструкции, чтобы адаптироваться к текущим тенденциям цифровых и интеллектуальных исследований.

«Проблемы, с которыми мы сталкиваемся, еще не решены, и Huawei будет продолжать стремиться к выживанию и развитию», — заявил Пин. Топ-менеджер компании отметил важность достижения углеродной нейтральности, более глубокого изучения связи технологий и медицины, поддержки автопроизводителей, занимающихся выпуском умных автомобилей.

Huawei находится под американскими санкциями с мая 2019 года. Ранее стало известно, что продажи смартфонов китайского бренда рухнули в 2021 году — поставки снизились на 81,6 процента, до 35 миллионов единиц.

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Андрей Ставицкий
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