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Продажи смартфонов Huawei рухнули

Omdia: поставки Huawei рухнули на 81,6 процента в 2021 году

Фото: Xing Yun / Costfoto / Globallookpress.com

Продажи смартфонов Huawei рухнули в 2021 году на фоне санкций США. Об этом сообщает издание PhoneArena.

Журналисты ссылаются на отчет аналитической компании Omdia, согласно которому поставки смартфонов Huawei в 2021 году резко снизились на 81,6 процента по сравнению с годом ранее. Компания реализовала около 35 миллионов единиц. Доля китайской корпорации упала с 15 процентов в 2020 году до 3 процентов в 2021 году.

Специалисты отметили, что Huawei опередила ее бывшая дочерняя компания Honor. За последний год Honor отгрузила 39,8 миллиона устройств, оказавшись в глобальном топе на восьмом месте. Huawei расположилась на девятой позиции.

«В 2019 году Huawei поставила 240,6 миллиона телефонов и разместились на втором месте после Apple», — напомнили авторы. В мае того же года Министерство торговли США включило китайского IT-гиганта в санкционный список из-за угрозы национальной безопасности. Специалисты отметили, что по причине санкций смартфоны Huawei оказались без поддержки 5G.

По данным компании IDC, поставки смартфонов выросли в 2021 году на 5,7 процента. Поставщики отправили на рынок порядка 1,35 миллиарда девайсов. Лидирующие позиции на глобальном рынке сохранили Samsung, Apple и Xiaomi.

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Андрей Ставицкий
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