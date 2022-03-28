Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Авангард
Сегодня
19:30 (Мск)
Металлург Мг
КХЛ - плей-офф|1/2 финала - Восток. 6-й матч
Черногория
Сегодня
21:00 (Мск)
Греция
Товарищеские матчи (сборные)|Товарищеские матчи 1
Дания
Завтра
19:00 (Мск)
Сербия
Товарищеские матчи (сборные)|Товарищеские матчи 1
Кипр
Завтра
19:00 (Мск)
Эстония
Лига наций УЕФА|Лига C. Плей-офф за право остаться. 2-й матч
Спорт

Малкин оформил хет-трик в матче НХЛ и вошел в историю

Хоккеист Евгений Малкин вышел на десятое место в списке лучших европейских бомбардиров НХЛ

Фото: Charles LeClaire / USA TODAY Sports / Reuters

Российский нападающий клуба «Питтсбург Пингвинс» Евгений Малкин оформил хет-трик и отдал одну голевую передачу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Детройт Ред Уингс». Результаты доступны на сайте лиги.

Теперь на счету форварда 440 заброшенных шайб за карьеру в лиге. Он вошел в историю, выйдя на чистое пятое место среди россиян по голам в НХЛ и сравнявшись по этому показателю с соотечественником Павлом Буре. Кроме того, Малкин поднялся на десятое место в списке лучших европейских бомбардиров лиги.

Встреча завершилась победой «Питтсбурга» со счетом 11:2. Последний раз «Детройт» пропускал 11 или более шайб 23 февраля 1988 года.

Малкин — воспитанник магнитогорского «Металлурга», выступает в НХЛ с 2006 года. В составе «Питтсбурга» он трижды выигрывал Кубок Стэнли (2009, 2016, 2017).

Анастасия Борисова
Комментарии отключены
Последние новости
В Госдуме заявили о потере Киевом шанса сохранить Украину в нынешних границах
Apple сократит выпуск iPhone и AirPods
Названо число вернувшихся на родину рейсами авиакомпании «Россия» туристов
Оценены запасы техники Apple и Samsung в России
Малкин оформил хет-трик в матче НХЛ и вошел в историю
Роскомнадзор заблокировал сайт еще одного СМИ
Британский флот присоединился к группировке НАТО в Балтийском море
Бузова вернулась в соцсети и вызвала споры среди фанатов
Подразделения ВДВ России уничтожили беспилотники ВСУ в Киевской области
Британский флот доставил в Эстонию снабжение для сил НАТО
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.