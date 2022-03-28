Минобороны России сообщило о сбитом украинском Ми-8 в районе Мариуполя

Минобороны России заявило, что в районе Мариуполя был сбит украинский вертолет Ми-8

В районе Мариуполя Вооруженными силами России был сбит украинский вертолет Ми-8, который направлялся для экстренной эвакуации командиров нацбатальона «Азов». Об этом журналистам сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Отмечается, что вертолет сбили в пяти километрах от береговой черты над Азовским морем. По информации Минобороны, Ми-8 должен был эвакуировать тех командиров националистического батальона, которые бросили своих подчиненных.

Ранее российское оборонное ведомство показало кадры уничтожения украинских установок РСЗО «Град», которые вели огонь с замаскированных огневых позиций. Уточняется, что реактивные системы залпового огня были обнаружены с помощью беспилотного летательного аппарата.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).