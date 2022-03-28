Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Минобороны России сообщило о сбитом украинском Ми-8 в районе Мариуполя

Минобороны России заявило, что в районе Мариуполя был сбит украинский вертолет Ми-8

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В районе Мариуполя Вооруженными силами России был сбит украинский вертолет Ми-8, который направлялся для экстренной эвакуации командиров нацбатальона «Азов». Об этом журналистам сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Отмечается, что вертолет сбили в пяти километрах от береговой черты над Азовским морем. По информации Минобороны, Ми-8 должен был эвакуировать тех командиров националистического батальона, которые бросили своих подчиненных.

Материалы по теме:
Минобороны раскрыло потери российских войск на Украине. В ходе спецоперации погиб 1351 человек
Минобороны раскрыло потери российских войск на Украине.В ходе спецоперации погиб 1351 человек
25 марта
Завершился первый раунд российско-украинских переговоров. Они были сложными, но стороны наметили темы для будущих встреч
Завершился первый раунд российско-украинских переговоров.Они были сложными, но стороны наметили темы для будущих встреч
28 февраля

Ранее российское оборонное ведомство показало кадры уничтожения украинских установок РСЗО «Град», которые вели огонь с замаскированных огневых позиций. Уточняется, что реактивные системы залпового огня были обнаружены с помощью беспилотного летательного аппарата.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Комментарии отключены
Последние новости
Стало известно о симптомах отравления у Абрамовича после поездки в Киев
Эрдоган решил провести переговоры с Россией и Украиной
Глава СПЧ отреагировал на блокировку видео пранкеров Вована и Лексуса на YouTube
Минобороны опубликовало кадры уничтожения опорного пункта ВСУ
Один из крупнейших инвестфондов отказался от вложений в Россию
Россиянам назвали альтернативный способ добраться до Турции и Египта
Названы сроки внесения поправок в Конституцию Казахстана
Назван наиболее безопасный для организма аналог сахара
Генсек ООН прокомментировал слова Байдена о Путине
Россиянам рассказали о дополнительных симптомах стелс-омикрона
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.