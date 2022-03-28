Постпред назвал «самоубийственным» отказ Европы от энергоносителей из России

Постпред Чижов заявил, что отказ ЕС от энергоносителей из РФ был бы «самоубийственным»

Постоянный представитель России при Евросоюзе (ЕС) Владимир Чижов назвал «самоубийственным» отказ Европы от российских энергоносителей. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24», передает ТАСС.

«Отказаться тут от российских энергоносителей — я думаю, что это было бы в известной степени самоубийственно на данном этапе для стран Евросоюза», — сказал Чижов, добавив, что для политиков такое решение было бы «политическим самоубийством».

Постпред отметил, что объявление президентом России Владимиром Путиным новой системы оплаты за газ стало для европейской стороны «определенным шоком» и «прозвучало неожиданно». При этом он выразил мнение, что механизм расчетов европейских стран с Россией в рублях за энергоносители будет уточнен в ближайшие дни.

23 марта Путин поручил перевести оплату за российский газ по действующим контрактам с «недружественными» странами в рубли. После этого представители властей и топ-менеджеры энергетических компаний некоторых стран Европы заявили, что не смогут оплачивать российское топливо рублями.