Байден заявил об изменившемся после встречи в Женеве поведении Путина

Президент США Байден заявил, что поведение Путина после встречи в Женеве изменилось

Президент США Джо Байден заявил об изменившемся поведении его российского коллеги Владимира Путина после встречи в Женеве. Его слова передает РИА Новости.

По словам Байдена, в Женеве между ними состоялась «нормальная дискуссия» о запуске стратегического диалога, а также об отношениях НАТО и России. «Я не знаю, что поменялось у него в голове. Его поведение изменилось», — заявил он.

Президент США также сравнил этот диалог со своей беседой с председателем Совета министров СССР Алексеем Косыгиным, когда сам Байден был сенатором. «Что изменилось — это ничего, ничего даже близко, не напоминающее это», — сказал американский лидер. Он также добавил, что требования Путина касательно Украины существенно ужесточились за время обсуждения этого вопроса с западными лидерами.

Ранее Байден прокомментировал свои слова о российском коллеге Владимире Путине. По его словам, заявление, что Путин является «военным преступником», не являются политической позицией Вашингтона.

Путин и Байден провели встречу в Женеве 16 июня 2021 года.