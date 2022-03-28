Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Байден заявил об изменившемся после встречи в Женеве поведении Путина

Президент США Байден заявил, что поведение Путина после встречи в Женеве изменилось
Джо Байден

Джо Байден. Фото: www.imago-images.de / Global Look Press

Президент США Джо Байден заявил об изменившемся поведении его российского коллеги Владимира Путина после встречи в Женеве. Его слова передает РИА Новости.

По словам Байдена, в Женеве между ними состоялась «нормальная дискуссия» о запуске стратегического диалога, а также об отношениях НАТО и России. «Я не знаю, что поменялось у него в голове. Его поведение изменилось», — заявил он.

Президент США также сравнил этот диалог со своей беседой с председателем Совета министров СССР Алексеем Косыгиным, когда сам Байден был сенатором. «Что изменилось — это ничего, ничего даже близко, не напоминающее это», — сказал американский лидер. Он также добавил, что требования Путина касательно Украины существенно ужесточились за время обсуждения этого вопроса с западными лидерами.

Ранее Байден прокомментировал свои слова о российском коллеге Владимире Путине. По его словам, заявление, что Путин является «военным преступником», не являются политической позицией Вашингтона.

Путин и Байден провели встречу в Женеве 16 июня 2021 года.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Комментарии отключены
Последние новости
Байден объяснил свои слова о Путине
В Подмосковье заметили гуляющую альпаку
Вучич удивился отношению Запада к русской культуре
Байден признался в нежелании «наземной или ядерной» войны с Россией
Джонсон пообещал Зеленскому гуманитарную помощь и защитное снаряжение
«Би-би-си» опровергло сообщение о комментарии представителя Абрамовича
Bloomberg приостановил работу в России и Белоруссии
Байден объяснил свою «оговорку» об отправке военных США на Украину
Байден рассказал об ответе США в случае применения Россией химоружия на Украине
Минобороны сообщило об издевательствах украинских военных над мариупольцами
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.