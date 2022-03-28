Россиян предупредили о риске попасть в тюрьму из-за конфликтов с соседями

Адвокат Сухов предупредил россиян о риске попасть в тюрьму из-за конфликтов с соседями

Во время конфликтов с соседями в многоквартирном доме россияне рискуют получить штраф, лишиться жилья или попасть в тюрьму. О причинах и последствиях противостояний жильцов рассказал адвокат Олег Сухов, пишет «Российская газета».

По оценкам эксперта, частой причиной для разногласий становится ремонт в помещениях общего пользования — возведение стен и установка дверей на лестничной клетке или в межэтажном пространстве. Перепланировка квартир редко выступает причиной для споров. Однако если после переустройства жилища снижается шумоизоляция, осыпается штукатурка или отходит настенная плитка, конфликт неизбежен, считает Сухов.

Адвокат предупредил, что за самовольную перепланировку виновным грозит штраф от 2000 до 2500 рублей. Кроме того, суды обяжут владельца квартиры вернуть помещению прежний вид — если собственник не исполнит требование, его жилье могут продать с публичных торгов.

По словам эксперта, административное наказание грозит россиянам и за словесную перепалку с соседями. В таких случаях обычно речь идет о злоупотребляющих алкоголем и психически нездоровых гражданах. За хулиганство им придется заплатить от 500 до 1000 рублей, а за нанесение побоев — от 5 до 30 тысяч рублей. Последнее нарушение также может подразумевать административный арест на срок от 10 до 15 суток или обязательные работы на срок от 60 до 120 часов.

По словам эксперта, при более серьезных преступлениях предусмотрена уголовная ответственность — можно лишиться свободы на два года за угрозы взорвать дом или поджечь квартиру. Если кто-то из жильцов нападает на соседей, обзывает, оскорбляет, дерется, на замечания отвечает угрозой убийством или повреждением имущества, адвокат посоветовал вызывать полицию. Кроме того, жильцы могут написать коллективное обращение в органы социальной опеки и попечительства — эти ведомства направят в суд заявления о признании граждан ограниченно дееспособными.

Нередкой причиной конфликтов с соседями Сухов назвал нарушение тишины в многоквартирном доме — шум перфоратора или слишком громкая музыка. По закону уровень шума в квартире днем не должен превышать 55 децибел, а ночью — 45 децибел. За нарушение покоя соседей владельцу квартиры грозит штраф от 500 до 1000 рублей.

Пострадавшие же от шума россияне имеют право на компенсацию морального вреда — для этого необходимо измерить уровень шума, подтвердить его превышение и обратиться в районный суд. Однако, как заметил адвокат, доказать вину соседа будет сложно, и 70 процентов подобных исков отклоняются.

Среди прочих поводов для разборок с соседями Сухов назвал превращение в свалку квартиры и общедомового имущества, нарушение правил содержания и выгула домашних животных, организацию бизнеса на территории жилища, а также затопление помещений.

Ранее россияне назвали поведение соседей одним из главных раздражителей в многоквартирных домах — такого мнения придерживались 30 процентов опрошенных. Однако самыми популярными жалобами оказались слабая шумоизоляция и поборы управляющих компаний — этим оказались недовольны 43 и 37 процентов респондентов соответственно.