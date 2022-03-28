Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Россиян предупредили о риске попасть в тюрьму из-за конфликтов с соседями

Адвокат Сухов предупредил россиян о риске попасть в тюрьму из-за конфликтов с соседями

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Во время конфликтов с соседями в многоквартирном доме россияне рискуют получить штраф, лишиться жилья или попасть в тюрьму. О причинах и последствиях противостояний жильцов рассказал адвокат Олег Сухов, пишет «Российская газета».

По оценкам эксперта, частой причиной для разногласий становится ремонт в помещениях общего пользования — возведение стен и установка дверей на лестничной клетке или в межэтажном пространстве. Перепланировка квартир редко выступает причиной для споров. Однако если после переустройства жилища снижается шумоизоляция, осыпается штукатурка или отходит настенная плитка, конфликт неизбежен, считает Сухов.

Материалы по теме:
Нам чужого надо. Россияне все чаще выбирают съемные квартиры. Почему в 2022 году им придется платить за них еще больше?
Нам чужого надо.Россияне все чаще выбирают съемные квартиры. Почему в 2022 году им придется платить за них еще больше?
7 января
По-советски. Что заставляет россиян все чаще делить комнаты с детьми и жить в коммуналках?
По-советски.Что заставляет россиян все чаще делить комнаты с детьми и жить в коммуналках?
11 марта

Адвокат предупредил, что за самовольную перепланировку виновным грозит штраф от 2000 до 2500 рублей. Кроме того, суды обяжут владельца квартиры вернуть помещению прежний вид — если собственник не исполнит требование, его жилье могут продать с публичных торгов.

По словам эксперта, административное наказание грозит россиянам и за словесную перепалку с соседями. В таких случаях обычно речь идет о злоупотребляющих алкоголем и психически нездоровых гражданах. За хулиганство им придется заплатить от 500 до 1000 рублей, а за нанесение побоев — от 5 до 30 тысяч рублей. Последнее нарушение также может подразумевать административный арест на срок от 10 до 15 суток или обязательные работы на срок от 60 до 120 часов.

По словам эксперта, при более серьезных преступлениях предусмотрена уголовная ответственность — можно лишиться свободы на два года за угрозы взорвать дом или поджечь квартиру. Если кто-то из жильцов нападает на соседей, обзывает, оскорбляет, дерется, на замечания отвечает угрозой убийством или повреждением имущества, адвокат посоветовал вызывать полицию. Кроме того, жильцы могут написать коллективное обращение в органы социальной опеки и попечительства — эти ведомства направят в суд заявления о признании граждан ограниченно дееспособными.

Нередкой причиной конфликтов с соседями Сухов назвал нарушение тишины в многоквартирном доме — шум перфоратора или слишком громкая музыка. По закону уровень шума в квартире днем не должен превышать 55 децибел, а ночью — 45 децибел. За нарушение покоя соседей владельцу квартиры грозит штраф от 500 до 1000 рублей.

Пострадавшие же от шума россияне имеют право на компенсацию морального вреда — для этого необходимо измерить уровень шума, подтвердить его превышение и обратиться в районный суд. Однако, как заметил адвокат, доказать вину соседа будет сложно, и 70 процентов подобных исков отклоняются.

Среди прочих поводов для разборок с соседями Сухов назвал превращение в свалку квартиры и общедомового имущества, нарушение правил содержания и выгула домашних животных, организацию бизнеса на территории жилища, а также затопление помещений.

Ранее россияне назвали поведение соседей одним из главных раздражителей в многоквартирных домах — такого мнения придерживались 30 процентов опрошенных. Однако самыми популярными жалобами оказались слабая шумоизоляция и поборы управляющих компаний — этим оказались недовольны 43 и 37 процентов респондентов соответственно.

Нина Ташевская
Комментарии отключены
Последние новости
Лавров ответил на сообщения об ухудшении здоровья Шойгу
Раскрыто содержимое подарков победителей «Оскара» на 14 миллионов рублей
83-летний моряк решил в одиночку пересечь Тихий океан
Украина назвала дату и время начала очных переговоров в Турции
Россиян предупредили о риске попасть в тюрьму из-за конфликтов с соседями
В московском ТЦ охранники подрались с приезжими
Путин присвоил звание гвардейских бригадам морской пехоты и береговой обороны
Ксения Бородина объяснила отказ рекламировать российские бренды
Вяльбе поставила НХЛ в пример международным спортивным организациям
Бастрыкин поручил расследовать убийство женщины в Мариуполе
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.