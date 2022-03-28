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В России назвали ложь и оскорбления верными спутниками Байдена

Политолог Бальбек заявил, что ложь и оскорбления стали верными спутниками Джо Байдена

Фото: Evan Vucci / AP

Ложь, оскорбления и незнание обстановки стали верными спутниками президента США Джо Байдена. Об этом заявил политолог Руслан Бальбек, пишет RT.

По его словам, американскому лидеру следует пригласить советников, которые не прогуливали занятия по этике, а также вкратце ознакомились с историей России. «Возможно, в этом случае у нас бы нашлись точки соприкосновения, и американский президент не получил бы имидж политического хама», — подчеркнул Бальбек.

Он добавил, что президент США не до конца понимает, что является главой сверхдержавы, но это «не обеляет и не извиняет политика такого масштаба». Вместе с тем политолог уточнил, что среди американского и европейского истеблишмента существует много здравомыслящих и воспитанных людей.

26 марта Джо Байден вновь высказал оскорбления в адрес главы российского государства Владимира Путина, назвав его мясником. Кроме того, он завершил свою речь словами о том, что российский лидер «не может оставаться у власти».

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Сергей Истомин
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