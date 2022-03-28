В Белоруссии начался суд над россиянкой Сапегой

Гродненский областной суд начал рассматривать дело против россиянки Софьи Сапеги

Гродненский областной суд в Белоруссии начал рассматривать дело против гражданки России Софьи Сапеги. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что процесс ведется в открытом режиме.

Россиянке Софье Сапеге вменяют разжигание социальной вражды, организацию насилия или угроз насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел, а также умышленный незаконный сбор и распространение информации о частной жизни другого лица без его согласия.

В декабре девушка написала президенту Белорусии Александру Лукашенко прошение о помиловании.

23 мая 2021 года она находилась в самолете авиакомпании Ryanair, следовавшем из Афин в Вильнюс. Борт приземлился в Минске из-за сообщения о взрывном устройстве. Сапегу, а также создателя оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича задержали сразу после приземления.