В ФРГ подготовились ко всем сценариям при прекращении поставок газа из России

Минэкономики Германии заявило о готовности к прекращению поставок газа из России

Министр по делам экономики Германии Роберт Хабек заявил, что страна готова ко всем сценариям развития ситуации при прекращении поставок газа из России. Слова министра приводит ТАСС.

Хабек отметил, что правительство ФРГ с начала этого года работает над всеми сценариями, чтобы иметь в распоряжении все возможные ответы. Он отметил, что Германия готова в том числе и к прекращению поставок Россией в одностороннем порядке.

Глава Минэкономики также подчеркнул стремление Берлина постепенно снизить зависимость от импорта российских нефти, газа и угля.

Ранее Хабек заявил, что все страны «Большой семерки» не станут оплачивать поставки российского газа в рублях, несмотря на требование Москвы.

Минэкономики ФРГ намерено к лету 2022-го вдвое сократить импорт нефти из России, а к осени то же самое ждет и импорт каменного угля. Роберт Хабек отмечал, что зависимость Берлина от российского природного газа к концу года снизится до 30 процентов.