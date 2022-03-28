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69-я параллель

Чугунные снежинки появятся на улицах российских городов

Улицы Мурманска украсят чугунные канализационные люки, украшенные снежинками

Фото: группа «КРЕАТИВНЫЙ ГОРОД - ТЕРРИТОРИЯ РАЗВИТИЯ» во ВКонтакте

На улицах Мурманска и других арктических городов России появятся уникальные чугунные канализационные люки, украшенные снежинками. Об этом сообщается на странице проекта «Креативный город — территория развития» во «ВКонтакте».

Над арт-объектом работала дизайнер Полина Коблова, выпускница кафедры искусств и дизайна Мурманского арктического государственного университета. Своей работой она хотела привлечь внимание жителей Арктики к ставшим уже привычными красивым мелочам.

«В Мурманске длинные зимы, которые длятся по полгода и больше, выпадает большое количество снега, люди привыкли к нему и порой не обращают внимания на красивые мелочи вокруг себя, такие как, например, снежинки», — сообщили кураторы проекта.

Идея так понравилась местным жителям, что в комментариях к записи они предположили, что чугунные люки могут разобрать на сувениры.

Ранее сообщалось, что в Салехарде возле переправы через Обь установят памятник отрядам-первопроходцам Великой Северной экспедиции, которые проложили Северный морской путь. Памятник первооткрывателям Арктики будет выполнен в виде маяка.

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Валерий Розенберг
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