Чугунные снежинки появятся на улицах российских городов

Улицы Мурманска украсят чугунные канализационные люки, украшенные снежинками

На улицах Мурманска и других арктических городов России появятся уникальные чугунные канализационные люки, украшенные снежинками. Об этом сообщается на странице проекта «Креативный город — территория развития» во «ВКонтакте».

Над арт-объектом работала дизайнер Полина Коблова, выпускница кафедры искусств и дизайна Мурманского арктического государственного университета. Своей работой она хотела привлечь внимание жителей Арктики к ставшим уже привычными красивым мелочам.

«В Мурманске длинные зимы, которые длятся по полгода и больше, выпадает большое количество снега, люди привыкли к нему и порой не обращают внимания на красивые мелочи вокруг себя, такие как, например, снежинки», — сообщили кураторы проекта.

Идея так понравилась местным жителям, что в комментариях к записи они предположили, что чугунные люки могут разобрать на сувениры.

Ранее сообщалось, что в Салехарде возле переправы через Обь установят памятник отрядам-первопроходцам Великой Северной экспедиции, которые проложили Северный морской путь. Памятник первооткрывателям Арктики будет выполнен в виде маяка.