Рассекречены сроки выхода новой подписки PlayStation

Bloomberg: Sony анонсирует подписку с бесплатными играми для PlayStation в начале апреля

Sony анонсирует новую подписку с играми для консолей PlayStation в начале апреля. Об этом сообщает Bloomberg.

Как стало известно журналисту агентства Джейсону Шрайеру, Sony представит новую подписку с играми на следующей неделе. Судя по всему, анонс состоится в начале апреля. Сроки выхода сервиса рассекретили знакомые с планами компании источники.

«Сервис, разрабатываемый под кодовым названием Spartacus, является ответом Sony на Xbox Game Pass корпорации Microsoft, своего рода Netflix для видеоигр», — отметил специалист. По информации инсайдеров, подписка будет включать в себя линейку популярных игр последних лет. Новый сервис от Sony объединит в себе подписки PlayStation Now и PlayStation Plus.

Шрайер отметил, что консоли PlayStation в последние годы продаются лучше, чем приставки от Microsoft. Однако у конкурента есть сильное преимущество — подписка Game Pass, в которую входят десятки игр. Услуга обходится геймерам примерно в десять долларов в месяц. «Sony, скорее всего, будет в невыгодном положении. Ожидается, что в новом сервисе не будут представлены самые большие игры в день их выхода», — подытожил эксперт.

В конце февраля источники сообщили, что новая игровая подписка PlayStation будет оценена максимум в 16 долларов в месяц. В нее будут включены доступ к библиотеке классических игр, демоверсиям новых тайтлов, возможность игр по сети.