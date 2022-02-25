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Раскрыты детали новой подписки PlayStation

PlayStation начнет тестирование подписки с играми в марте

Фото: Shutterstock

Новая игровая подписка PlayStation будет оценена максимум в 16 долларов в месяц. Об этом сообщает издание GamesBeat.

Как стало известно журналисту Джеффу Граббу, в Sony завершили работу над новой игровой подпиской под кодовым названием Spartacus. Сервис получит три уровня — Essential, Extra и Premium. В базовом уровне, который фактически заменит PlayStation Plus и будет оценен в 10 долларов, будут доступны несколько бесплатных игр.

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Также специалист раскрыл дополнительные детали о релизе. На втором уровне — Extra — геймеры получат доступ еще и к каталогу игр. Стоимость подписки составит 13 долларов. На максимальном Premium-уровне пользователь будет иметь доступ к библиотеке классических игр, демо-версиям новых тайтлов, а также получить возможность играть по сети. Стоимость подписки составит 16 долларов. По словам Грабба, Sony начнет тестирования сервиса уже в марте.

Специалист отметил, что Sony пока что не собирается давать бесплатный доступ к своим эксклюзивам в первый день релиза — подобная особенность есть у сервиса Game Pass от Microsoft. «Однако пробные версии игр по крайней мере дадут более широкой аудитории возможность оценить эти тайтлы», — заключил автор.

В конце января руководитель Xbox Фил Спенсер оценил вероятность появления на PlayStation подписки с бесплатными играми. Спенсер поддержал намерения Sony и отметил, что наличие бесплатных игр на консолях — логичное развитие индустрии.

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Андрей Ставицкий
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