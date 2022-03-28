Аэропорт Уральска назвали в честь женщины — Героя Советского Союза

Аэропорт Уральска в Казахстане получил имя пулеметчицы и Героя Советского Союза Маметовой

В Казахстане международный аэропорт города Уральска назвали в честь Маншук Маметовой — первой казахской женщины, получившей звание Героя Советского Союза. О присвоении почетного имени сообщает КазТАГ.

Имя Маметовой аэропорт Уральска получил постановлением правительства Казахстана — таким правом кабмин обладает согласно закону «Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан». Как следует из текста правового акта, постановление вводится в действие со дня его первого опубликования.

Маншук Маметова прославилась в боях за освобождение города Невель в Псковской области во время Великой Отечественной войны. Будучи пулеметчицей, она в одиночку обороняла господствующую высоту и, несмотря на ранение, успела уничтожить превосходящее число противников до момента своей гибели. Сержант Маметова получила звание Героя Советского Союза посмертно.

Судя по открытым источникам информации, Маметова родилась и жила не в Уральске, а в ауле Жиеккум примерно в 500 километрах от города. Ныне этот населенный пункт находится вблизи российско-казахстанской границы.

Уральск был основан яицкими казаками в XVI веке и долгое время был столицей Уральского казачьего войска. К концу XIX века город стал крупным русским торговым центром, в развитии которого ключевую роль сыграло купечество. В результате советских административно-территориальных реформ Уральск оказался в составе Казахской СССР, а после 1991 года — в составе независимого Казахстана.

Ранее казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев переименовал правящую партию страны.