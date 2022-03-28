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Аэропорт Уральска назвали в честь женщины — Героя Советского Союза

Аэропорт Уральска в Казахстане получил имя пулеметчицы и Героя Советского Союза Маметовой

Фото: Public Domain / Wikimedia Commons

В Казахстане международный аэропорт города Уральска назвали в честь Маншук Маметовой — первой казахской женщины, получившей звание Героя Советского Союза. О присвоении почетного имени сообщает КазТАГ.

Имя Маметовой аэропорт Уральска получил постановлением правительства Казахстана — таким правом кабмин обладает согласно закону «Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан». Как следует из текста правового акта, постановление вводится в действие со дня его первого опубликования.

Маншук Маметова прославилась в боях за освобождение города Невель в Псковской области во время Великой Отечественной войны. Будучи пулеметчицей, она в одиночку обороняла господствующую высоту и, несмотря на ранение, успела уничтожить превосходящее число противников до момента своей гибели. Сержант Маметова получила звание Героя Советского Союза посмертно.

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Судя по открытым источникам информации, Маметова родилась и жила не в Уральске, а в ауле Жиеккум примерно в 500 километрах от города. Ныне этот населенный пункт находится вблизи российско-казахстанской границы.

Уральск был основан яицкими казаками в XVI веке и долгое время был столицей Уральского казачьего войска. К концу XIX века город стал крупным русским торговым центром, в развитии которого ключевую роль сыграло купечество. В результате советских административно-территориальных реформ Уральск оказался в составе Казахской СССР, а после 1991 года — в составе независимого Казахстана.

Ранее казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев переименовал правящую партию страны.

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Дмитрий Настасьев
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