Мужчина сбежал из семьи и 14 лет прожил в аэропорту

Китаец 14 лет прожил в пекинском аэропорту, чтобы свободно курить и выпивать

Житель Китая 14 лет прожил в аэропорту Пекина после того, как сбежал из семьи в поисках свободы. Об этом сообщает LADbible.

60-летний Вэй Цзяньго поселился во втором терминале пекинского аэропорта в 2008 году. Он рассказал, что устал от претензий домашних, которые запрещали ему сколько угодно курить и выпивать. «Я не могу вернуться домой, потому что там у меня нет никакой свободы», — заявил мужчина.

По словам китайца, члены семьи разрешили ему остаться дома, если он бросит вредные привычки. В противном случае он должен был отдавать им пенсию в тысячу юаней (около 15 тысяч рублей). «Но на что я тогда буду покупать сигареты и выпивку?» — недоумевал Вэй Цзяньго.

Полиция аэропорта неоднократно отправляла мужчину домой, но он каждый раз возвращался. «Меня высылают, я залегаю на дно, а потом снова появляюсь тут. По крайней мере, в аэропорту у меня есть свобода», — подытожил рассказ китаец.

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