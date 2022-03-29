В Турции раскрыли роль Абрамовича на переговорах с Украиной

В Турции сообщили о назначении Путиным Абрамовича переговорщиком с Киевом

Бизнесмен Роман Абрамович прибыл в Стабул как переговорщик, назначенный президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил представитель президента Турции Ибрагим Калын, передает ТАСС.

По его словам, в противном случае он не смог бы въехать на территорию Турции, как и все предприниматели, в отношении которых введены санкции. «Абрамович прибыл в Турцию в составе команды переговорщиков. Хотя позвольте мне перефразировать. Он приехал как некто, кто был назначен президентом [России Владимиром] Путиным в качестве переговорщика», — уточнил Калын.

Ранее сообщалось, что Абрамович прибыл в Стамбул, где сегодня, 29 марта, проходит очередной этап российско-украинских переговоров, и поговорил перед встречей делегаций с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Детали беседы не уточняются.

Газета Times 28 марта сообщила, что Абрамович передал президенту России Владимиру Путину записку от украинского коллеги Владимира Зеленского. В ней, по информации издания, изложена позиция Украины по условиям мирного соглашения.

Об участии бизнесмена в начальном этапе организации переговоров сообщала газета The Jerusalem Post. Отмечалось, что об этом его попросила украинская сторона. Экс-продюсер Владимира Зеленского Александр Роднянский тогда сообщил, что Абрамович оказался единственным из России, кто откликнулся на просьбу Киева.