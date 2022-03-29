Часть жителей регионов Украины заявили о готовности получить российские паспорта

Глава Крыма Аксенов заявил, что жители Украины хотят получить паспорта РФ

Значительная часть жителей освобожденных в ходе специальной военной операции регионов Украины готовы получить российские паспорта. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов, пишет ТАСС.

Он уточнил, что речь идет не только о Херсонской области, которая граничит с полуостровом. Аксенов добавил, что вопросы о получении российских паспортов поступают и к нему со стороны жителей Украины.

Ранее глава Крыма заявил, что беженцев с Украины в республике готовы трудоустроить по тем специальностям, которые необходимы на полуострове. Он подчеркнул, что Крыму нужны сотрудники медицинской, строительной и сельскохозяйственной сфер. По словам Аксенова, регион будет благодарен, если приехавшие с Украины захотят остаться работать.

В Россию с Украины и из Донбасса прибыли свыше 472 тысяч человек, в их числе 98 тысяч детей. Эвакуация части жителей началась до начала российской специальной военной операции на Украине в связи с обострением ситуации на линии соприкосновения в Донбассе.