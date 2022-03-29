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69-я параллель

В РАН рассказали о запуске спутника для мониторинга Арктики

Глава РАН Сергеев заявил, что Россия запустила спутник «Арктика-М» на семь лет раньше США

Фото: Роскосмос

Россия, запустив в 2021 году на высокоэллиптическую орбиту первый метеорологический спутник «Арктика-М», на семь лет опередила Европу, США и Японию. Об этом в ходе рабочей встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил глава Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев, его цитирует РИА Новости.

«Это очень важно. Таких спутников нет ни у кого. Европа, Соединенные Штаты и Япония планируют только в 2028 году такой спутник запустить», — сказал Сергеев.

По его словам, Россия хочет запустить второй подобный спутник для мониторинга Арктики в 2023 году. При наличии четырех спутников у ученых появится возможность следить за Арктикой каждые 15 минут с помощью хорошего пространственного и временного разрешения. Также специалисты будут получать с космических аппаратов до двух миллионов изображений российской северной территории в год.

Сергеев добавил, что «Арктика-М» позволяет строить карты облачности и льдов. Со временем спутники оснастят приборами, которые сделают «Арктику-М» независимой от погодных условий.

Ранее стало известно, что в 2022 году в России будет запущен наноспутник VIZARD-SS1, который поможет школьникам изучить дрейф льдов в Арктике. Для отображения результатов исследования будет использоваться специальное приложение, которое покажет на карте позицию передатчика и его трек перемещения.

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Анастасия Шейкина
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