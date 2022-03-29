Россиянину удалось выжить после нападения уголовника с топором

В Архангельской области за нападение на соседа с топором задержан 44-летний уголовник

В Архангельской области за покушение на убийство знакомого задержан 44-летний уголовник. Об этом во вторник, 29 марта, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 20 марта пьяный подозреваемый пришел к 41летнему соседу и решил расправиться с ним из-за произошедшего между ними конфликта. Сначала он нанес своей жертве два удара кулаком в лицо, а когда тот упал схватил топор и нанес сильный удар по голове обухом. Благодаря вовремя прибывшей на место ЧП бригаде скорой помощи потерпевшему была оказана медицинская помощь, и ему удалось выжить.

Полицейские задержали подозреваемого. СКР возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ («Покушение на убийство»). Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

24 марта сообщалось, что житель Чувашии зарубил 30-летнюю жену топором, расчленил ее тело и утопил в проруби.