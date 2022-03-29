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Fitch отозвал рейтинги российских банков

Агентство Fitch отозвало рейтинги 27 банков из России

Фото: Reinhard Krause / Reuters

Международное рейтинговое агентство Fitch отозвало рейтинги 27 российских банков и связанных с ними подразделений, говорится на сайте организации.

В список вошли, например, Газпромбанк, «Зенит», «Интеза», «Дом.РФ», «Уралсиб», Тинькофф банк, Россельхозбанк и другие. На момент отзыва рейтинги финансовых организаций были на уровне CC. Ранее Fitch заявил о намерении отозвать рейтинги всех российских организаций и их подразделений до 15 апреля.

Кроме того, Fitch отозвал рейтинги России из-за введения санкций Европейского союза.

Ранее международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings сообщило об отзыве рейтингов всех российских компаний в период до 15 апреля. В S&P пояснили, что выполняют требование Европейского союза, который запретил предоставление кредитных рейтингов юридическим лицам, организациям или органам, учрежденным в России.

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Платон Щукин
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