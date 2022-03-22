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S&P оставит все российские компании без рейтингов

S&P Global Ratings отзовет рейтинги всех российских компаний до 15 апреля

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings сообщило об отзыве рейтингов всех российских компаний в период до 15 апреля. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте организации.

В S&P отмечают, что выполняют требование Европейского союза, который в связи с действиями России на Украине запретил предоставление кредитных рейтингов юридическим лицам, организациям или органам, учрежденным в России.

В марте агентство дважды меняло кредитный рейтинг России — сначала понизило его до ССС-, а затем и до СС с негативным прогнозом. Такой рейтинг означает, что дефолт более чем вероятен. В организации отметили, что в ближайшие несколько недель Россия столкнется с трудностями в обслуживании долга по еврооблигациям из-за санкций, заблокировавших активы.

Рейтинговое агентство Fitch Ratings две недели назад понизило долгосрочный рейтинг России в иностранной валюте (рейтинг дефолта эмитента) с B до C, что означает неизбежность дефолта.

На прошлой неделе Минфин подтвердил проведение выплат по купону государственных еврооблигаций в полном объеме, что позволило временно избежать дефолта по госдолгу.

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Платон Щукин
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