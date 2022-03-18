S&P изменило кредитные рейтинги России

S&P понизило долгосрочный рейтинг в национальной валюте России с ССС- до СС

Международное рейтинговое агентство S&P понизило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг России в иностранной валюте с ССС- до СС с негативным прогнозом, сообщается на сайте организации. Это означает, что дефолт «более чем вероятен».

Долгосрочный рейтинг в национальной валюте тоже изменился и понижен с ССС- до СС. S&P считает, что российский госдолг уязвим для неплатежей. «Мы считаем, что выплаты по обслуживанию долга по еврооблигациям России с погашением в ближайшие несколько недель могут столкнуться с техническими трудностями из-за санкций», — отметили в агентстве.

Последний раз S&P понижало рейтинг страны 4 марта. Россия сделала выплату купонного дохода по еврооблигациям на 117,2 миллиона долларов, избежав дефолта по госдолгу, сообщил 17 марта российский Минфин.

Возможность дефолта по российским еврооблигациям обсуждалась из-за заморозки золотовалютных резервов Центробанка, номинированных в долларах, евро, фунтах и иенах, и запрета на проведение операций российским ЦБ.