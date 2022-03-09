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Fitch понизило рейтинг дефолта эмитента России в иностранной валюте

Агентство Fitch понизило рейтинг дефолта эмитента России в иностранной валюте с «B» до «C»

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента России в иностранной валюте с «B» до «C». Об этом в среду, 9 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение агентства.

«Рейтинг "C" отражает мнение Fitch о неизбежности суверенного дефолта», — уточняется в заявлении.

Ранее сообщалось, что в Fitch Group решили прекратить коммерческую деятельности на российской территории, в том числе операции, охватывающие кредитные рейтинги и другие услуги, которые предоставляются через подразделения Fitch Ratings и Fitch Solutions.

Марина Совина
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