Fitch понизило рейтинг дефолта эмитента России в иностранной валюте

Международное рейтинговое агентство Fitch понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента России в иностранной валюте с «B» до «C». Об этом в среду, 9 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение агентства.

«Рейтинг "C" отражает мнение Fitch о неизбежности суверенного дефолта», — уточняется в заявлении.

Ранее сообщалось, что в Fitch Group решили прекратить коммерческую деятельности на российской территории, в том числе операции, охватывающие кредитные рейтинги и другие услуги, которые предоставляются через подразделения Fitch Ratings и Fitch Solutions.