Рейтинговое агентство Fitch приостановило деятельность в России

Международное рейтинговое агентство Fitch объявило о приостановке деятельности в России. Об этом говорится в заявлении на сайте агентства.

В Fitch Group сообщили о решении прекратить коммерческую деятельности на российской территории, в том числе операции, охватывающие кредитные рейтинги и другие услуги, которые предоставляются через подразделения Fitch Ratings и Fitch Solutions. В то же время в компании заявили, что продолжат предоставлять рынку свои аналитические взгляды с помощью рейтингов, которые проводятся за пределами России.

Ранее сообщалось, что одна из крупнейших в мире компаний по оказанию аудиторских и консалтинговых услуг Deloitte прекратила работу в России. Известно, что компания после анализа своей деятельности в России и Белоруссии объявила о прекращении работы в обеих странах.