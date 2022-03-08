Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Рейтинговое агентство Fitch приостановило деятельность в России

Международное рейтинговое агентство Fitch приостановило коммерческую деятельность в России

Фото: Reinhard Krause / Reuters

Международное рейтинговое агентство Fitch объявило о приостановке деятельности в России. Об этом говорится в заявлении на сайте агентства.

В Fitch Group сообщили о решении прекратить коммерческую деятельности на российской территории, в том числе операции, охватывающие кредитные рейтинги и другие услуги, которые предоставляются через подразделения Fitch Ratings и Fitch Solutions. В то же время в компании заявили, что продолжат предоставлять рынку свои аналитические взгляды с помощью рейтингов, которые проводятся за пределами России.

Ранее сообщалось, что одна из крупнейших в мире компаний по оказанию аудиторских и консалтинговых услуг Deloitte прекратила работу в России. Известно, что компания после анализа своей деятельности в России и Белоруссии объявила о прекращении работы в обеих странах.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Новак заявил о праве России зеркально ответить на запрет «Северного потока-2»
Эсминцы ВМС США с управляемыми ракетами зашли в акваторию Балтийского моря
Кадыров сообщил об успехах чеченского спецназа на Украине
Россияне вспомнили доброжелательность советских милиционеров
My Chemical Romance отменили предстоящие выступления в России и на Украине
Украина выразила заинтересованность в работе гуманитарных коридоров
IBM приостановила деятельность в России
США пригрозили Китаю ответными мерами за несоблюдение антироссийских санкций
Рейтинговое агентство Fitch приостановило деятельность в России
Сoinbase заблокировал более 25 тысяч кошельков россиян
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.