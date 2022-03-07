Deloitte прекратил работу в России
Консалтинговая компания Deloitte объявила о прекращении работы в России и Белоруссии
Одна из крупнейших в мире компаний по оказанию аудиторских и консалтинговых услуг Deloitte прекратила работу в России, пишет РИА Новости.
Известно, что компания после анализа своей деятельности в России и Белоруссии объявила о прекращении работы в обеих странах.
Ранее сообщалось, что финские компании Valio и Paulig останавливают деятельность в России. Их заводы на территории страны закроются в ближайшее время.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Большинство западных стран отреагировали на действия России на Украине жесткими санкциями.