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Deloitte прекратил работу в России

Консалтинговая компания Deloitte объявила о прекращении работы в России и Белоруссии

Фото: Reuters

Одна из крупнейших в мире компаний по оказанию аудиторских и консалтинговых услуг Deloitte прекратила работу в России, пишет РИА Новости.

Известно, что компания после анализа своей деятельности в России и Белоруссии объявила о прекращении работы в обеих странах.

Ранее сообщалось, что финские компании Valio и Paulig останавливают деятельность в России. Их заводы на территории страны закроются в ближайшее время.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Большинство западных стран отреагировали на действия России на Украине жесткими санкциями.

Марина Совина
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