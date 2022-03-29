В Совфеде пообещали защитить освобожденные территории Украины

Сенатор Цеков пообещал, что Россия защитит освобожденные территории Украины

Сенатор от крымского региона, член международного комитета Совета Федерации Сергей Цеков заявил, что Россия не оставит без защиты освобожденные территории Украины. Его слова во вторник, 29 марта, приводит РИА Новости.

«Освобожденные территории Украины будут защищены. Никто не уйдет, не обеспечив защиту населения, проживающего на этих территориях», — пообещал политик.

Он отметил также, что специальная операция на Украине будет продолжена до окончательного выполнения всех поставленных целей, включая демилитаризацию и денацификацию страны.

О начале специальной операции стало известно 24 февраля. В обращении к россиянам президент Владимир Путин объяснил, что на такие меры Москву вынудила сложная обстановка в Донбассе. Он также назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

Ранее 29 марта стало известно, что российская делегация прибыла на переговоры с Украиной в стамбульский дворец Долмабахче.