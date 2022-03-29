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Делегация из России прибыла на переговоры с Украиной во дворец в Стамбуле

Российская делегация прибыла на переговоры с Украиной во дворец Долмабахче

Фото: Globallookpress.com

Российская делегация прибыла на переговоры с Украиной во дворец Долмабахче. Об этом со ссылкой на источник в дипломатических кругах во вторник, 29 марта, пишет РИА Новости.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщал, что перед двусторонними переговорами состоится короткая трехсторонняя встреча. Сам политик также прибыл на место переговоров.

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28 марта стало известно, что самолет с российской делегацией, которая будет участвовать в переговорах с Украиной, приземлился в Стамбуле.

Переговоры российской и украинской делегации анонсировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Он отметил также, что говорить о прогрессе на переговорах двух стран пока рано. По словам пресс-секретаря президента России, обмен пленными между странами не является темой переговоров в Стамбуле.

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Евгения Куликова
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