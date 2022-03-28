Российская делегация прибыла в Турцию на переговоры с Украиной

Самолет с российской делегацией прибыл в аэропорт Стамбула для переговоров с Украиной

Самолет с российской делегацией, которая будет участвовать в переговорах с Украиной, приземлился в Стамбуле. Об этом в понедельник, 28 марта, сообщает Sabah.

По информации турецкого издания, самолет Ту-204-300 вылетел из аэропорта Внуково в 11:15 по московскому времени и приземлился в аэропорту имени Ататюрка в 16:08 по Москве.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что переговоры российской и украинской делегаций, скорее всего, начнутся во вторник, 29 марта. Он отметил также, что говорить о прогрессе на переговорах двух стран пока рано. В то же время, подчеркнул пресс-секретарь президента России, важно, что было принято решение продолжить их в очном формате.

Позднее член украинской делегации депутат Верховной Рады Давид Арахамия уточнил, что новый раунд переговоров между Москвой и Киевом по урегулированию кризиса начнется в Стамбуле 29 марта в 10:00.